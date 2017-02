Reta Final para quitar débitos do Refis e IPTU com desconto lotam Paço Municipal

Deurico/Capital News Data final para adesão aos descontos vai até o próximo dia 10 de fevereiro

Nesta terça-feira (7), a equipe de reportagem do Capital News esteve no Paço Municipal, local disponibilizado para atendimento a população que está em busca da adesão aos descontos oferecidos para quitação dos débitos referentes ao IPTU (imposto Territorial Predial Urbano) e do Refis (Programa de Conciliação Fiscal), Imposto Sobre Serviços (ISS), com data final no próximo dia 10 de fevereiro.



A expectativa de acordo com o Prefeito é poder utilizar o valor arrecadado com esses pagamentos, para a quitação da folha de pagamento dos servidores, assim como para melhorias nas mais variadas áreas do município, pois o mesmo, segundo prefeito, “Campo Grande está defasada e danificada para onde quer que se olhe”, concluiu prefeito.

Segundo o Sr João Lazaro Lopes, 76 anos, “o atendimento está demorado, estou há mais de 40 minutos esperando, tive que vir, pois não recebi o IPTU de um imóvel que tenho em Campo Grande, na minha casa. Sou morador da cidade de Dourados e como não quero ficar com o nome sujo, estou aqui aguardando atendimento, para aproveitar o desconto”, diz Sr João.



Já Sanomi Esaki, 35 anos, “eu não sabia que eram os últimos dias para o pagamento desses impostos, vim aqui aproveitar para verificar outra situação, porém como sou eu quem estou errada frente ao pagamento das contas, eu não posso reclamar, estou aqui para verificar a situação e entrar em um acordo”, conclui Esaki.