Representantes dos setores produtivos e o Banco do Brasil assinam termo para acelerar a liberação de R$ 574 milhões em recursos do FCO

Divulgação Para acelerar a liberação de R$ 574 milhões em recursos do FCO (Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste) disponíveis para projetos do Estado em 2016

O acordo prevê, ainda, que, caso esse resíduo do Fundo não seja integralmente aplicado neste ano, retorne ao Estado em 2017, e também a facilitação de linhas crédito e juros.



Durante a reunião, o superintendente do BB, Glaucio Zanettin Fernandes, confirma que a meta do Banco do Brasil é liberar, de início R$ 250 milhões do valor total do FCO para o Estado, mas defende ser possível aplicar o valor total que ainda resta.



O termo foi assinado pelo presidente da Fiems, Sérgio Longen, pelo presidente da Famasul, Mauricio Saito, pelo presidente da Fecomércio-MS, Edison Araújo, e pelo presidente da Faems, Alfredo Zamlutti, assim como, pelo superintendente do Banco do Brasil no Estado, Glaucio Zanettin Fernandes, na presença de empresários dos setores industrial, comercial e agropecuário.



“Quando há sobras significativas, todos os Estados que participam do fundo (MS, MT, GO e DF), tem valor redistribuído em um caixa único, onde cada um receberá no ano seguinte, valor proporcional que tem direito de acordo com a porcentagem correspondente ao fundo.” Segundo o Superintendente Regional do Banco do Brasil, Glaucio Zanettin Fernandes.