Puxado pelo agronegócio, Mato Grosso do Sul teve crescimento de 2,6%

Perfil agropecuário favoreceu Mato Grosso do Sul no acumulado de 2010 a 2014

Levantamento divulgado hoje (30) pelo IBGE mostra que Mato Grosso do Sul teve crescimento de 2,6%, em 2014, se mantendo na 16ª posição do PIB (Produto Interno Bruto) entre os estados brasileiros. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no ano.



No acumulado entre 2010 e 2014, Mato Grosso do Sul ficou entre os cinco estados com maior crescimento do PIB, de acordo com o jornal Folha de S. Paulo, assim como Mato Grosso, Tocantins, Maranhão e Piauí. O resultado se deu por conta do perfil agropecuário desses estadso.



BRASIL

No País, o PIB fechou o terceiro trimestre do ano com queda de 0,8% em relação ao trimestre anterior. Em valores correntes, o PIB alcançou R$ 1,580 trilhão. Com isso, o País registra o sétimo trimestre seguido de retração da economia.



Já no resultado acumulado do ano até setembro, o PIB apresentou recuo de 4% em relação a igual período de 2015, maior queda para este período desde o início da série em 1996.