Produtos da cesta básica são comercializados com até 300% de diferença

Divulgação Procon fez a pesquisa em 10 locais em Dourados com 28 itens

O Procon de Dourados divulgou nesta sexta-feira (3) uma nova pesquisa com 28 itens que compõe a cesta básica e foram observados diferença de até 300% no valor entre estabelecimentos. O estudo aconteceu durante a quinta-feira (2) em 10 supermercados do município.



De acordo com o órgão de defesa do consumidor, 18 produtos tiveram diferença superior a 100% com menor preço para o maior como, por exemplo, o sal, o sabão em pó, o creme dental e o papel higiênico.



Os destaques da pesquisa ficaram pelo extrato de tomate 350 ml com 333,33%, o alho 100 g apresentou diferença de 302,75%, a batata kg apresentou diferença de 167,17% e a carne bovina (paleta) kg teve diferença de 149,06%.



A diferença do estabelecimento com menor e o de maior preço nesta pesquisa é de 66,8%. Em relação à pesquisa do mês de abril, houve queda de 1,3% no valor global dos produtos.



O Procon orienta o consumidor para que esteja sempre atento às especificações contidas na embalagem, como, por exemplo, prazo de validade, composição e peso líquido do produto.



Os telefones do Procon, para orientação e/ou reclamação são 3411-7754 e 151.