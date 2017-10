Produção de veículos no Brasil cai 9,2% em setembro

A produção de veículos no Brasil caiu 9,2% em setembro ante agosto, mas avançou 39,1% sobre o mesmo mês do ano passado, para 236,9 mil carros, comerciais leves, caminhões e ônibus, informou nesta quinta-feira Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).



As vendas do mês passado somaram 199,2 mil veículos novos, queda de 8% por cento na comparação com o mês anterior e alta 24,5% na comparação anual, segundo a entidade.



Os estoques de veículos novos no Brasil subiram em setembro para 224,1 mil unidades, ante 220,5 mil unidades em agosto.



Apesar da produção em setembro ter interrompido dois meses de alta na comparação mês a mês, o setor ainda acumula crescimento de 27% no acumulado do ano até setembro, a 1,987 milhão de unidades, acima da projeção de crescimento de 25% estimada pela entidade para todo o ano.



O acumulado das vendas, por sua vez, mostra crescimento de 7,4%, para 1,62 milhão de veículos.



Segundo os dados da Anfavea, as exportações de veículos e máquinas agrícolas em valores subiram 39,4% sobre setembro do ano passado, para US$ 1,39 bilhão, acumulando em 2017 crescimento de 51,5%, a US$ 11,66 bilhões.



Em unidades, as exportações de veículos montados caíram 10,2% em setembro sobre agosto, mas subiram 52,2% na comparação anual, para 60.049 unidades. No ano até o mês passado, a indústria despachou ao exterior 566,3 mil veículos, alta de 55,7% sobre o mesmo período de 2016.