Primeiro repasse do FPM de fevereiro é depositado e já é maior que do ano anterior

Primeiro repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) referente ao 1º decêndio do mês de fevereiro de 2017 foi depositado nas contas das prefeituras na sexta-feira (10), conforme a Confederação Nacional de Municípios (CNM).



Em todo o Brasil, foi creditado R$ 5.358.961.502,33, já descontada a retenção do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Em valores brutos, isto é, incluindo a retenção do Fundeb, o montante é de R$ 6.698.701.877,91.



Comparado ao mesmo período de 2016, o 1º decêndio de fevereiro de 2017, teve um crescimento de 7,68% em termos nominais, ou seja, com os valores comparados sem considerar os efeitos da inflação. Quando se considera o real valor dos repasses, levando em conta as consequências da inflação, o decêndio apresenta um expressivo crescimento de 2,73%.



Conforme a CNM, o valor real total repassado aos municípios em janeiro e fevereiro de 2017 é superior em 4,10% em relação ao mesmo período do ano anterior.



O crescimento pode sinalizar uma melhora no cenário econômico nacional, mas ainda assim a CNM pede aos prefeitos que tenham “pleno controle das finanças para que cumpram suas obrigações orçamentárias em dia”.



Para a entidade, o mês de fevereiro costuma ter um repasse elevado de recursos, devido à arrecadação de impostos provenientes das datas comemorativas do final do ano. Já o mês de março costuma registrar queda nos valores repassados. (com assessoria)