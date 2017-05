Presidente da Fiems comenta sobre as reformas que estão sendo discutidas no congresso

Cristiano Arruda/Capital News ..

Na tarde desta segunda feira, a Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems) apresentou o balanço da indústria do mês. O presidente da Fiems, Sérgio Longen se mostrou bastante otimista perante os resultados e ainda disse que 2017 deve fechar o setor industrial com mais de 130 mil empregos. Além disso, Longen comentou sobre as reformas que estão sendo discutida no congresso, principalmente a reforma trabalhista; segundo ele, todas as reformas devem ser discutidas é importante para o país. Já a reforma trabalhista, ele falou que se aprovada pode movimentar ainda mais o setor de empregos, os trabalhadores poderão negociar as formas de trabalho nas empresas. Quanto reforma da previdência a Fiems irá se reunir para decidir se é a favor ou contra, da forma na qual ela está sendo discutida.

Balanço mês Indústria: 8.215

Empregos: 129.500

PIB Industrial: 20,2 milhões de reais

Exportações: 2.750 milhões de dólares.

Além disso, a Federação das Indústrias das indústrias do estado divulgou a programação do “Mês da Indústria”. Palestras serão realizadas como uma forma de apoiar do setor industrial, cursos de capacitações, além do lançamento da Campanha Ação Cidadania, e entrega de novas bibliotecas. Segundo o presidente da Fiems “até o fim do ano, serão entregues cerca de 50 bibliotecas, um avanço na área de educação”, afirma.

Ao longo de 2017, o Senai disponibilizará 280 cursos nas modalidades de educação profissional técnica de nível médio, qualificação profissional, aperfeiçoamento profissional, especialização profissional, superior e iniciação profissional distribuídos pelos 79 municípios do Estado.



Esse número representa 68.789 vagas abertas, sendo 58.951 pagas, 9.611 gratuitas com recursos próprios e 227 gratuitas do Pronatec. Já o Sesi oferece 71.760 vagas em 73 cursos nas modalidades de educação, saúde, saúde e segurança do trabalho, responsabilidade social e estilo de vida distribuídos por 79 municípios. No caso do IEL são 10,5 mil vagas de estágio, emprego, cursos on-line e presenciais, nas mais diversas modalidades, distribuídos por 35 cidades.