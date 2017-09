Prefeitura descarta atualizar dados sobre valorização de imóveis para calcular IPTU

Mesmo buscando alternativas para reforçar o caixa, a Prefeitura de Campo Grande não vai fazer a atualização da planta genérica do município. A atualização dos dados utilizados para o cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) torna mais justa a cobrança do imposto e acaba complementando a arrecadação, por aferir a valorização dos imóveis conformes as melhorias realizadas em cada região da cidade. O titular da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento (SEFIN), Pedro Pedrossian Neto, foi questionado pelo vereador Eduardo Romero (Rede), quanto à atualização da planta genérica. “Por hora, não”, respondeu o secretário.



De acordo com Pedrossian Neto, “a taxa de crescimento da receita é relativamente boa, o IPTU cresceu no 2° quadrimestre e isso na crise que estamos é um resultado muito bom, tudo depende da arrecadação do município e dos nossos esforços. Nossa folha vem se mostrando controlada, o ITBI está crescendo, reativando o mercado imobiliário, o ISS cresceu também, começamos uma série de medidas na fiscalização o que acarretou um crescimento sensível desta arrecadação”, declarou, durante a audiência pública para prestação de contas do Executivo, realizada na Câmara dos Vereadores.



“Quando olhamos o conjunto de todas as fontes que a prefeitura recebe, observamos que a prefeitura pode fazer um esforço grande, porém se o Estado e a União tiverem um comportamento ruim em suas receitas, vamos ser contaminados”, avaliou. De acordo com o balanço divulgado pela prefeitura, até agora o IPTU rendeu R$ 283.954.959,04, o que representa 79,71% do que estava previsto para a arrecadação do imposto em 2017. No bimestre, foram arrecadados R$ 26.347.644,57. O Executivo ainda espera contabilizar R$ 72.281.040,96.



Segundo o secretário, o crescimento da receita líquida é de 1,75 % no ano de 2017, “crescimento muito baixo, Campo Grande vinha em um ritmo de crescimento muito bom, mas estamos passando por uma situação que já prevíamos, vamos atravessar 2017 com dificuldade de crescimento da nossa receita, a prefeitura está arrecadando, mas União e Estado nos leva para baixo” complementou.



“Espero com o Refis resultados em dois meses, estamos oferecendo um dos melhores Refis para o contribuinte, ele é expressivo, uma oportunidade real do contribuinte inadimplente quitar suas dívidas, este pagamento esperado deve-se ao fato da confiança depositada na gestão, a previsão com Refis é alcançarmos R$ 38 milhões em dois meses”, citou.