Preço médio dos voos nacionais no Brasil foi de R$ 323 no 1º semestre

O preço médio da passagem aérea nos voos nacionais no primeiro semestre de 2017 foi de R$ 323,62, um valor 2,56% abaixo do registrado no mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (19) pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e já descontam os efeitos da inflação no período.



De acordo com a Anac, 10,2% das passagens nacionais foram vendidas abaixo de R$ 100 no primeiro semestre e 58,2% custaram menos de R$ 300. As passagens acima de R$ 1.500 representaram 0,4% do total.



Fatores que influenciam nos preços

A queda do Produto Interno Bruto (PIB) em relação ao mesmo período do ano passado, a desaceleração da inflação e um leve recuo do dólar foram apontados no relatório da Anac como fatores que influenciaram nos preços.



A Anac também avaliou que os indicadores de custos mais significativos da indústria tiveram estabilidade no período e até mesmo uma leve retração.



"O combustível de aviação, que representa cerca de 28% dos custos e despesas de voo das empresas aéreas, chegou a US$ 54,36 por barril em fevereiro de 2017, mas arrefeceu a partir de então até os US$ 46,13 de junho, menor valor apresentado por mês dentro do primeiro semestre, ante um valor de US$ 52,61 em dezembro de 2016", disse a Anac, no relatório.