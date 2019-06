Preço da Cesta Básica cai 4,5% em Dourados

Reprodução Mesmo com queda no valor global, alguns produtos tiveram grande diferença de preço

A Cesta Básica ficou 4,5% mais barata em Dourados, segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira (3) pelo Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) do município. O levantamento aconteceu na sexta-feira (31) com 28 produtos em 10 supermercados da cidade.



Alguns itens, como a cebola, por exemplo, tiveram grande variação de preço encontrada. O quilo da cebola apresentou diferença de 373,74% entre o menor e o maior preço. Outros 16 produtos também ultrapassaram a margem de 100% como o quilo do feijão (281,41%), o alho, 200 gramas (231,85%) e o quilo do feijão que teve diferença de 281,41%. A pesquisa destacou nessa lista ainda o sal, o sabão em barra, a goiabada e o creme dental.



A diferença do estabelecimento com menor preço e o de maior preço nesta pesquisa é de 63,4%. O Procon alerta que o consumidor deve ficar atento às especificações contidas na embalagem, como prazo de validade, composição e peso líquido do produto. O órgão de defesa do consumidor atende também pelos telefones 3411-7754 ou 151.