Plantão do IPTU atendeu mais de 1.600 contribuintes no fim de semana

Divulgação/Assessoria Plantão dá oportunidade para realização de pagamento

A população aproveitou o plantão do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e 1.626 contribuintes, sendo 760 no sábado (7) e 866 no domingo (8). Os campo-grandenses têm até terça-feira (10) para realizar o pagamento e receber o desconto. O pagamento pode ser feito nas agências bancárias credenciadas ou na Central, da rua Arthur Jorge, 500, das 8h às 16h.



Recebe desconto o contribuinte que pagar à vista e precisa ser regular com a Prefeitura de Campo Grande, sem débitos passados. Já quem pagar até o dia 10 de fevereiro terá 10% de desconto. A pessoa que escolher o pagamento parcelado em 10 vezes terá 5% de desconto.



A prefeitura também oferece desconto para os contribuintes em dívida, que podem aderir ao Programa de Conciliação Fiscal (Refis). O contribuinte que estiver devendo o município terá até o dia 10 de fevereiro para saldar as dívidas de IPTU, Imposto Sobre Serviço (ISS) ou multas na Central do IPTU.



De acordo com o secretário Pedro Pedrossian Neto, o Programa de Conciliação Fiscal (Refis) manterá as mesmas condições de outros anos, com desconto de 90% nos juros de mora e 75% nas multas no pagamento à vista. Para o pagamento parcelado (em até 5 vezes), haverá redução dos 75% dos juros de mora e 50% das multas.