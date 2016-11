PIB tem a sétima queda seguida e maior queda desde 1996

Divulgação/Famasul A agricultura foi o setor que teve maior retração no trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB), soma de todos os bens e serviços produzidos no País, fechou o terceiro trimestre do ano com queda de 0,8% em relação ao trimestre anterior. Com isso, o País registra o sétimo trimestre seguido de retração da economia. Já no resultado acumulado do ano até setembro, o PIB apresentou recuo de 4% em relação a igual período de 2015, maior queda para este período desde o início da série em 1996.



Em valores correntes, o PIB alcançou R$ 1,580 trilhão. Os dados das Contas Nacionais Trimestrais foram divulgados hoje (30) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Na análise dos subsetores da economia, a agricultura teve retração de 1,4% no período, a indústria caiu 1,3% e o setor de serviços registrou queda de 0,6%.



Os dados do IBGE mostram ainda que o consumo das famílias caiu 0,6% e o do governo, 0,3%. Já a Formação Bruta de Capital Fixo, que são os investimentos, recuou 3,1%.