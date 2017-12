PIB industrial de MS deve alcançar os R$ 22,1 bilhões em 2018

Deurico/Capital News Balanço do setor foi apresentado em entrevista coletiva nesta terça-feira (19)

O PIB do setor industrial de Mato Grosso do Sul deve fechar o próximo ano na casa dos R$ 22,1 bilhões, um crescimento de 8,8% em relação a 2017, cuja estimativa é de R$ 20,3 bilhões, segundo levantamento do Radar Industrial da Fiems. Opresidente da Fiems, Sérgio Longen, traçou projeções positivas para 2018 e listou os fatores que vão contribuir para alcançar esses resultados. “Nós temos dinheiro, juros baixos, a convalidação dos benefícios fiscais e a segurança jurídica da reforma trabalhista”, disse o dirigente do setor

As empresas industriais devem movimentar R$ 38,5 bilhões, 6,8% a mais do que neste ano, quando a projeção é faturar R$ 36,1 bilhões. Os dados foram apresentados por Longen nesta terça-feira (19), durante entrevista coletiva concedida à imprensa no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande (MS). “Estamos muito confiantes na retomada do crescimento da economia e da indústria em 2018, principalmente em Mato Grosso do Sul, onde temos a particularidade de um ambiente favorável para investimentos”, falou.

Ele acrescenta que os incentivos fiscais já concedidos foram convalidados e, portanto, agora os empresários agora têm segurança jurídica para voltar a investir. “Então, temos juros estabilizados, dinheiro disponível, via FCO (Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste), e mudanças na legislação trabalhista que dão mais segurança para voltar a contratar”, comentou.

Após uma série de ações para simplificar e acelerar o acesso das empresas ao FCO (Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste), o presidente da Fiems destacou o fato de que, pela primeira vez, todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul conseguiram contratar operações da linha crédito para investir em seus empreendimentos. Para 2018 já estão aprovados R$ 2,2 bilhões para o Estado

Deurico/Capital News Sérgio Longen

“Levamos essa estrutura de financiamento a 100% dos municípios e todos eles tiveram no mínimo uma operação de FCO”, comemorou Sérgio Longen durante a reunião, acrescentando que o Fundo foi uma das grandes fontes de fomento empresarial do Estado, da indústria, do agronegócio e do comércio, que apresentaram avanços ao longo de 2017. “O superintendente do Banco do Brasil veio nos apresentar um grande número, que chegamos a R$ 2 bilhões em projetos contratados, um marco histórico para Mato Grosso do Sul”, destacou.

Apesar de todo o panorama que já indica a chance real de recuperação da indústria lembra outros fatores que podem atrasar ou acelerar ainda mais esse processo de retomada. “O grande desafio é a política”, afirmou, lembrando o cenário de Eleições no ano que vem.

Outros indicadores

As exportações também terão novo fôlego em 2018 e devem totalizar US$ 3,08 bilhões, 5% a mais ante 2017, ano cuja projeção é encerrar com US$ 2,94 bilhões. Ainda segundo o Radar Industrial da Fiems, também haverá retomada no número de estabelecimentos industriais do Estado, pois serão 7.450 empresas em funcionamento em 2018, 2,8% a mais do que no ano de 2017, que deve ser encerrado com 7.250 estabelecimentos ativos. “Um crescimento bastante expressivo, visto que, depois de um 2015 turbulento, auge da crise econômica do país, o número de empresas caiu ano após ano”, acrescentou Longen.

De 2015 para 2016, por exemplo, foi registrada redução de 4,1% no número de estabelecimentos ativos (de 7.706 para 7.389), e de 2016 para 2017 o saldo também foi negativo, com queda de 1,9% (de 7.389 para 7.250 empresas). Com mais empresas do setor industrial em funcionamento, a projeção do Radar Industrial também é positiva no quesito geração de empregos para 2018, que deve ser 1,2% maior do que em 2017 - estão previstos 124.450 trabalhadores com carteira assinada nas atividades industriais do Estado.

A massa salarial destes trabalhadores formais deve somar R$ 3,35 bilhões em 2018, 1,4% a mais do que neste ano, que deve ser encerrado com R$ 3,30 bilhões em salários do setor. “Não são os números que gostaríamos de apresentar, ainda que em sua maioria positivo. Na nossa opinião poderiam ser mais expressivos, mas como nos últimos anos o empresário não se encontrava em uma situação nem um pouco favorável, estamos bastante esperançosos para 2018. O Brasil, finalmente, começa a entrar novamente nos eixos”, pontuou, otimista, o presidente da Fiems.