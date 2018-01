Petrobras mexe no preço dos combustível pela primeira vez em 2018 no 3º dia do ano

A Petrobras vai mexer de novo no preço da gasolina e do diesel antes do fim da primeira semana do ano. O preço da gasolina comercializada nas refinarias terá uma redução de 0,1% nesta quarta-feira (3), de acordo com informação divulgada pela estatal. O diesel, por sua vez, terá um aumento de 0,6%. É a primeira variação de preço dos dois combustíveis em 2018. A última oscilação ocorreu no sábado (30), quando a gasolina aumentou 1,9% e o diesel 0,4%. O preço dos combustíveis já havia registrado alta de 1,7% e 1,1%, respectivamente, na sexta-feira (29). A gasolina teve 12 reajustes em dezembro, enquanto o preço do diesel chegou a 14ª alta no último mês do ano passado.

Deurico/Capital News Nos postos, preço médio da gasolina superou os R$ 4

De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço médio nacional da gasolina para o consumidor em dezembro chegou R$ 4,075, com variação de R$ 3,39 a R$ 5,20. O preço médio do diesel, no mesmo período, foi de R$ 3,324. De acordo com o levantamento, o combustível chegou a ser encontrado por preços entre R$ 2,890 e R$ 4,470 nos postos.

As variações de preço fazem parte do modelo de reajustes frequentes praticados pela Petrobras, “em busca de convergência no curto prazo com a paridade do mercado internacional”, segundo a estatal.

“Analisamos nossa participação no mercado interno e avaliamos frequentemente se haverá manutenção, redução ou aumento nos preços praticados nas refinarias. Sendo assim, os ajustes nos preços podem ser realizados a qualquer momento, inclusive diariamente”, acrescenta a empresa.

Com o os novos reajustes, a partir desta quarta, o preço final ao consumidor, nas bombas, dependerá de cada empresa revendedora e dos próprios postos de combustíveis. O preço médio, em Campo Grande, da gasolina para o consumidor em dezembro chegou R$ 4,004, com variação de R$ 3,899 a R$ 4,099. O preço médio do diesel, no mesmo período, foi de R$ 3,734. De acordo com o levantamento, o combustível chegou às bombas custando de R$ 3,559 a R$ 3,850 na Capital. Os dados mais recentes da ANP para dezembro não chegaram a registrar as altas ocorridas nos dias 29 e 30.