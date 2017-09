Petrobras anuncia quedas de 2,1% no preço da gasolina e de 1% no do diesel

Deurico/Capital News ..

A Petrobras anunciou nesta sexta-feira (29) quedas nos preços da gasolina e óleo diesel negociados em suas refinarias. A gasolina terá uma queda de preços de 2,1%, enquanto o recuo do diesel será de 1%, segundo informações da estatal. Apesar das quedas, os dois combustíveis acumulam altas de preços em setembro. Para a gasolina, o aumento de preços acumulado no mês é 3,47%, para o diesel, a alta do preço chega a 8,5%.



Em Campo Grande, o preço médio da gasolina é de R$ 3,770, conforme o levantamento de preços realizado pela Agência Nacional de Petróleo (ANP). A alta da gasolina em Campo Grande é 5,63% desde janeiro, quando o preço médio do combustível era de R$ 3,569.



As quedas de preços passam a valer a partir desta sábado (30) e se referem apenas o preço do combustível negociado para as distribuidoras. O preço para o consumidor final pode ter um reajuste diferente desse, porque o valor é definido pelos postos de combustível.