Pesquisa aponta redução no preço médio do Etanol no MS

Marcos Santos/USP Imagens Pesquisa foi realizada em 85 postos de sete cidades do MS

A pesquisa semanal da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustiveis) apontou para uma leve redução no valor médio do litro do etanol em Mato Grosso do Sul na semana passada. A queda apurada foi de 0,05%.

De acordo com o levantamento, o combustível apresentou preço médio de R$ 3,362 entre os dias 25 de novembro e 1º de dezembro. Entre 18 e 24 do mês passado a média era de R$ 3,364.

Na capital, a redução foi um pouco maior, 0,15%, caindo de de R$ 3,286 para R$ 3,281. Campo Grande também apresentou o valor mais barato do estado, R$ 3,099, enquanto o mais caro foi encontrado em Nova Andradina, R$ 3,749.

A pesquisa da ANP levantou preços em 85 postos de combustíveis nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.