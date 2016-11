“Pé no Freio” do Dólar com aprovação da PEC no Brasil e o preço do Petróleo

Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas

Dolar estava em sua maior alta, alcançando o patamar de 6% sobre o real, para o fechamento do mês de novembro e acabou sendo afetado pela eleição dos EUA e a atuação do Banco Central Brasileiro.



O dólar oscilou nesta quarta-feira, de 0,1% com valor a R$ 3,3991, para 0,37% sendo representado a R$ 3,3832.



Os mercados repercutem salto nos preços do petróleo, após o fechamento de um acordo entre os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), já a aprovação pode trazer alívio, pois mostra que o governo conseguiu estancar a crise política que na semana passada respingou no presidente Michel Temer e levou à demissão de Geddel Vieira Lima da Secretaria de Governo.



O BC não anunciou intervenção no mercado de câmbio, pelo sexto pregão seguido.