Para superar saldo de R$ 1,3 mi, ACICG prepara a 12ª edição da campanha Nome Limpo

A 12ª edição da campanha de recuperação de crédito Nome Limpo será realizada de 20 de novembro a 15 de dezembro em 2017, em parceria com a Boa Vista SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito). Em 2016, graças ao maior feirão de negociação de débitos de Mato Grosso do Sul, mais de 8 mil registros de dívidas foram excluídos do sistema do SCPC durante a campanha; quase 14 mil pessoas foram atendidas para consultas a débitos somente na ACICG, e mais de R$ 1,3 milhões foram recuperados para o comércio de Campo Grande.

A primeira semana da ação terá a participação de diversas empresas, que terão a oportunidade de atender seus clientes na estrutura preparada dentro da ACICG, das 8h às 17h.



Letícia Ribeiro, gerente comercial da ACICG, lembra das vantagens da conciliação entre clientes e empresas para a quitação de débitos. “O Nome Limpo possibilita às empresas o recebimento e regularização dos créditos perdidos, a reativação de clientes antigos, a aplicação do método de conciliação para recuperação do crédito, e ainda contribui para o aquecimento do mercado para as compras de Natal. Esses fatores, somados ao desejo das pessoas de regularizarem sua situação financeira, geram excelentes resultados fazendo com o que o dinheiro volte a circular aqui na cidade”, explica.



As empresas interessadas em participar para oferecer aos seus clientes oportunidades diferenciadas de negociação de débitos devem procurar a Associação Comercial, ou solicitar a visita de um consultor da entidade até o dia 30 de outubro. Durante o período do evento as empresas participantes contarão com espaço exclusivo para atendimento dos clientes, envio de carta-convite aos clientes inadimplentes, conciliador qualificado pelo Tribunal de Justiça (TJMS) para conduzir a negociação, homologação pelo Juiz designado pelo TJMS, entre outros benefícios. As vagas são limitadas e mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3312-5028 e 3312-5021.



“A nossa expectativa para este ano é aumentar em 10% o número de atendimentos em relação a campanha do ano passado”, finaliza a gerente comercial da ACICG.