Paper Excellence pretende investir R$ 31 no Brasil até 2022

Segunda maior produtora de celulose do País à Paper Excellence pretende investir cerca de R$ 12 bilhões. O valor refere-se ao projeto de expansão da companhia, que tem hoje capacidade para 1,7 milhão de toneladas por ano. O que teria o potencial de gerar 4.500 empregos diretos e indiretos, além de 4.000 temporários. Só em impostos, seriam recolhidos R$ 1 bilhão ao ano.

Esse investimento está "sustado" em razão do desfecho de uma batalha bilionária que envolve a transferência de controle da Eldorado Brasil, parcialmente vendida pelos irmãos irmãos Joesley e Wesley Batista (J&F) para o grupo asiático por R$ 15 bilhões.

As informações são do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Ele esteve em Jacarta, capital da Indonésia, onde se reuniu com Jackson Widjaya, CEO da Paper Excellence do grupo Asia Pulp & Paper (APP). A família Widjaya é uma das mais ricas da Ásia, de acordo com a revista Forbes.

O contrato de venda foi assinado em setembro de 2017 e previa 12 meses para o fim da aquisição, mas em agosto de 2018, há um exatamente um ano, a disputa foi parar na Justiça com os asiáticos pedindo mais prazo e os brasileiros mais garantias. O investimento, no entanto, A Paper Excellence detém 49,5% da Eldorado. A J&F é dona de 50,5% do capital e controladora da empresa.

A disputa está na Câmara de Mediação e Arbitragem da Câmara Internacional de Comércio Internacional (ICC), um tribunal arbitral em São Paulo. O BNDES tem cerca de R$ 10 bilhões emprestados para a J&F e outros R$ 10 bilhões em participação societária na JBS, por meio da BNDESPAR. Segundo assessoria, em março de 2018, a Paper Excellence tentou comprar a Fibria, do Grupo Votorantim, adquirida pela Suzano com o pagamento de R$ 29 bilhões. Com a aquisição, a Suzano ficou do dobro do tamanho do grupo APP.