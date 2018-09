Pagamento dos servidores do Estado cai na conta neste sábado

Tamanho do texto

O salário de setembro estará na conta do servidores do MS neste sábado (29). Atualmente, o Estado conta com, aproximadamente, 75 mil funcionários, somando mais de R$ 450 mil a folha de pagamentos, referente ao mês de setembro.

O governador lembra que, para os servidores que fizeram a opção pela portabilidade de banco, os salários serão liberados na segunda-feira (1º).