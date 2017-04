Ovos têm queda de preço

Divulgação O preço médio da caixa de ovo branco é de R$83,00

Os preços dos ovos tiveram queda esta semana, pelo terceiro dia consecutivo. Os ovos vermelhos tiveram perda ainda maior que os ovos brancos – 3ª da semana, 6ª do mês, 19ª do ano e derrubou o preço médio diário da caixa para R$83,00, valor praticado pela última vez a 50 dias atrás, ao final do primeiro decêndio de março.



O preço médio diário é superior ao praticado no mesmo período do ano passado, no entanto, representa redução de 8,8% sobre o praticado na abertura de abril. Os ovos vermelhos são os tiveram maior queda: de R$ 8,00 até R$ 10,00 a mais por caixa, ou seja, passaram a ser comercializados por preços que variaram de R$90,00 a R$96,00 a caixa, apresentando 10,1% abaixo do praticado na abertura do mês.



De acordo com as indicações da Jox Assessoria Agropecuária, as disponibilidades excessivas em todos os elos da cadeia de negociação e as promoções conseguem dar vazão a mercadoria diante de um consumidor sem poder de aquisição.