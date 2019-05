Obras no Nova Lima tem investimento de R$ 18,2 milhões

Denilson Secreta/PMCG Corredor do Nova Lima será prolongado com mais 718 metros de pavimentação

Está em andamento a nova frente de pavimentação na região do Nova Lima, em Campo Grande. Desde o início da semana passada, equipes da empreiteira responsável pela obra estão trabalhando na implantação de tubulação em uma via com mais de 1,3 quilômetros. Este é o começo da drenagem prevista no projeto de pavimentação do Complexo José Tavares.

A obra está programada para ser executada no prazo de um ano, com investimento total de aproximadamente R$ 18,2 milhões. Desse montante, R$ 11,5 milhões são recursos do PAC Pavimentação, financiamento contratado pela Prefeitura; e R$ 6,5 milhões de contrapartida viabilizada na parceria com o Governo do Estado. Está prevista a implantação de quase 6km de drenagem, e a pavimentação de 45 ruas, com extensão de 14 km, localizadas no perímetro acima da Avenida Gualter Barbosa, entre as ruas Marques de Herval (o Corredor do Nova Lima) e Venam Soares, no Vida Nova.

Conforme assessoria, o corredor do Nova Lima será prolongado com mais 718 metros de pavimentação até a Rua Major Giovani Francisco Nadalin, com isto, será aberta uma nova opção de acesso a Avenida Cônsul Assaf Trad, já em frente do Terminal Nova Bahia, para quem mora no Oscar Salazar e José Tavares. Também estão previstos 3,6 km de recapeamento, que vai abranger ruas como o trecho final da Avenida Zulmira Borba; e a restauração do asfalto das ruas Rosa Maria Lopes e Santo Augusto.

Ainda segundo assessoria, além do Residencial José Tavares do Couto, que dá nome ao complexo, receberão infraestrutura os conjuntos habitacionais Oscar Salazar, Silvestre I, II e III, Tarsila do Amaral, Vida Nova 2, José Prates, Coriolando da Silva Correa (I e II) e Parque Iguatemi, Tarsila do Amaral, Vida Nova II, José Prates, Coriolando da Silva Correa I e II e Parque Iguatemi.

Ruas que serão asfaltadas no Complexo José Tavares

Martin Afonso de Souza, Silvério Faustino, Professor José de Souza; Vicente João Interlando, Botafogo, Joel Paes de Almeida, Cleide Emiliano Sodré, Adilia Gomes Araújo, Otaviano Gomes da Cunha, Aparecida Gonçalves Saraiva, Ivone Ferreira, Raimundo Alves Filho, Roberto Ferreira da Silva, Feliciana Mendes Fernandes; Jorge Chacha; Elizabeth Aurea de Souza Nantes; Doraci Vieira de Faria; Abilio Siqueira; Avenida Bertolino Cândido; José Luiz Alencar; Edroim Reverdito; Rosa Maria Lopes; Francisco Fernandes; José Antonio Benacho; Ulisses Conceição; Oscar Pedro Mendes; Ramo Ruates Caceres; Filomena Cacéres; Mãe Menininha do Catois; Julio Bais; Jaime Cerveira; Dr. Eloi Cella;Floresbela Brites dos Reis; Adrelina Nunes; Antonio Gonçalves Coimbra; Assef Salomão Razuk; Alaide Ferreira; Edgar Buytendorp; Eduardo Almeida Medina; Major Giovani Francisco Nadalin; Avenida Zulmira Borga; Marques de Herval e Marcelino Rivarola.