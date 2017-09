Montadora de carros elétricos será instalada em Campo Grande e promete empregos

Divulgação/BRAVE Modelos utilitários estão no portifólio da montadora que vai se instalar na Capital

Campo Grande terá uma montadora de veículos elétricos, a informação foi confirmada pelo empresário Neriberto Pamplona, da BRAVE - Brasil Veículos Elétricos. A unidade será instalada em Campo Grande e a previsão é de que ela entre em funcionamento em até 120 após a aprovação do projeto. A planta vai produzir 100 veículos por mês e gerar de 40 a 60 empregos diretos. A empresa vai utilizar tecnologia nacional para a produção.



“Estamos trabalhando em conjunto e temos o empenho do Deputado Paulo Corrêa presidente da comissão de turismo indústria e comércio da Assembléia Legislativa, do Sérgio Longen Presidente da Fiems, do Secretário de Estado de Meio Ambiente, Jaime Verruck, do vereador João César Matogrosso, presidente da comissão de indústria e comércio da Câmara Municipal de Campo Grande, apoio do governo estadual e do prefeito Municipal de Campo Grande”, revela Pamplona sobre a articulação que está sendo feita para viabilizar o empreendimento.



“Isso junto com o estudo de viabilidade que está sendo feito e, até o momento, nos permite dizer que a implantação da BRAVE - Brasil Veículos Elétricos, será no Estado de MS”, acrescenta.



O grupo se reuniu, em agosto, com o presidente da Fiems, que se comprometeu na realização de cursos de capacitação através do Instituto Senai de Inovação em Biomassa. O deputado estadual Paulo Corrêa (PR) mediou a visita dos empresários. Entre os atrativos do Estado para a indústria está o FCO (Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste), que tem uma linha de crédito específico para novas tecnologias. “Nós apresentamos as possibilidades do Estados e estamos esperando a decisão deles”, disse o presidente da Fiems, sobre a reunião que foi feita com a BRAVE. O dirigente do setor industrial no Estado lembrou ainda que o grupo chegou a cogitar a possibilidade de fazer a instalação do empreendimento em Ponta Porã (MS).

Divulgação/BRAVE Modelo que pode ser usado em parques

Neste caso, o programa “Fomentar Fronteiras”. O objetivo do Indústria Sem Fronteiras é fornecer informações ao empresário sobre as vantagens competitivas de implantar um empreendimento na região de fronteira, por meio dos mecanismos do Programa Fomentar Fronteiras, criado por meio do Decreto nº 14.090/2014, e da chamada Lei de Maquila, que preveem a isenção de impostos, além de apresentar a infraestrutura desses municípios fronteiriços, como a logística de transportes, custo da energia e água, mão de obra e, ainda, locais adequados para instalação do empreendimento.

“A BRAVE é uma montadora, as peças e conjuntos que compõem os veículos chegam prontos de nossos parceiros e fornecedores de todo Brasil, alguns de outros países. Na planta realizaremos apenas montagens dos componentes e a pintura final”, detalha o empresário, acrescentando que é a primeira genuinamente brasileira a produzir veículos 100% elétricos



De início estão previsto a fabricação de três modelos: BR Bus, um micro ônibus para até 12 lugares podendo chegar a 24 com reboque; BR Truck, um utilitário urbano para 650 kg e uma vasta gama de carrocerias; e o BR Cross, um veículo multiuso urbano para dois e quatro passageiros podendo ser utilizados em “deliveries”, correios, exemplifica o Pamplona. A BRAVE não fará conversão, os veículos produzidos serão 100% elétricos.