Moeda americana fecha em alto afetado pela queda nos preços do Petróleo

Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas Banco Central continua sem interferir na cotação da moeda

A moeda americana subiu 0,33%, alcançando o valor de R$ 3,3957 na venda, a queda no valor do Petróleo e o mercado atento ao cenário político do país, além da não intervenção do Banco Central, valorizaram a moeda hoje.



Dólar oscilou de 0,2% a 0,4% nesta terça-feira (29), os preços do petróleo caíram com força nesta sessão, os principais exportadores estavam com dificuldades para chegar a um acordo em cortar a produção reduzindo o excesso de oferta no mundo.



Segundo a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), nesta quarta-feira, irão se reunir, com o objetivo de implementar um acordo, de redução da produção em aproximadamente 1 milhão de barris por dia.