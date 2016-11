Mato Grosso do Sul deve receber R$100 milhões da repatriação até dezembro

Leca/Governo do Estado Valor total entre multa e impostos deve chegar a R$ 100 milhões que serão aplicados em saúde, educação e segurança

Mato Grosso do Sul deve receber, ainda este ano, cerca de R$100 milhões dos recursos arrecadados por meio do Imposto de Renda com a cobrança de multas pagas por quem aderiu ao programa de regularização de bens e ativos no exterior, conhecido como repatriação. A informação foi repassada pela assessoria de imprensa da vice-governadora Rose Modesto (PSDB), que representou o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) em reunião ontem (22) em Brasília (DF).



Conforme a assessoria, em uma das reuniões o presidente da República Michel Temer (PMDB) e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, foi proclamado o acordo entre a União e os Estados de repasse até dezembro de 2016, do dinheiro arrecadado com as multas da repatriação – até então, os estados tinham apenas garantido o valor do imposto pago pelas fortunas do exterior.



Com o acordo firmado entre os governadores e o presidente, os Estados devem retirar as ações reivindicando o repasse que tramita no SFT ( Superior Tribunal Federal).

Rose esteve em Brasília há 2 semanas para tratar de ação judicial no Supremo para garantir o repasse também das multas da repatriação.



“A liminar foi concedida e já estávamos com boas perspectivas para receber essa parcela, mas agora está feito o acordo político e vamos poder contar com os recursos sem briga judicial”, disse.

“Estamos satisfeitos pois vamos conseguir os valores também obtidos com as multas”, defendeu a vice-governadora explicando que são 15% os valores arrecadados com impostos e mais 15% com valores de multas de fortunas até então não declaradas no exterior e que agora passam a ser oneradas com impostos.



Estiveram em Brasília nesta terça-feira, governadores de 24 estados, mais o Distrito Federal, para discutir o acordo e demais propostas para solucionar a crise financeira das unidades da federação. O montante, segundo os governadores, é de cerca de R$ 5,2 bilhões, dos R$ 46,8 bilhões obtidos com a repatriação. Os recursos serão partilhados entre os estados e municípios.