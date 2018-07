Mais de 318 mil trabalhadores do Estado têm direito a sacar o abono salarial

Nesta quinta-feira (26), os trabalhadores nascidos em julho poderão sacar o pagamento do Abono Salarial calendário 2018/2019, ano-base 2017. Em Mato Grosso do Sul são 318.070 trabalhadores que terão direito a mais de R$ 221 milhões. O direito ao benefício e o valor podem ser consultados no Aplicativo Caixa Trabalhador, na página www.caixa.gov.br/PIS (escolhendo as abas "Você", "Serviços Sociais", "PIS" e "Consulta o Pagamento"), ou pelo Atendimento Caixa ao Cidadão: 0800-726 0207. Beneficiários que sejam titulares de conta individual na Caixa, com saldo acima de R$1,00 e movimentação, receberam crédito automático no dia 24 de julho.

Caixa/Divulgação Calendário considera o mês de aniversário do beneficiário

Para o ano-base 2017, os pagamentos são ordenados de acordo com o mês de nascimento do trabalhador, e os valores do benefício variam de R$ 80 a R$ 954, dependendo do tempo de trabalho durante o ano de 2017. O recurso ficará à disposição do trabalhador até 28 de junho de 2019, prazo final para o recebimento.

Quem tem direito e como sacar

São beneficiados os inscritos no Programa de Integração Social (PIS) ou no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) por no mínimo cinco anos, que trabalharam formalmente por mais de 30 dias em 2017, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos, e que tiveram seus dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), ano-base 2017.

Trabalhadores com Cartão Cidadão e senha cadastrada podem sacar o benefício em casas lotéricas, pontos de atendimento Caixa Aqui ou em qualquer terminal de autoatendimento da Caixa. Caso não tenha o Cartão Cidadão, o valor pode ser retirado em qualquer agência da Caixa, apresentando documento de identificação. Empregados do setor público possuem inscrição Pasep e o pagamento desse programa é feito pelo Banco do Brasil.

Nova oportunidade

Os beneficiários que ainda não retiraram o Abono Salarial calendário 2017/2018, ano-base 2016, também terão nova oportunidade para sacar o benefício. Cerca de 1,7 milhão de trabalhadores, com direito a R$ 986 milhões, serão beneficiados com a prorrogação. A medida foi aprovada com a publicação da Resolução nº 815 do CODEFAT, de 11 de julho de 2018. Para esses trabalhadores, o valor estará disponível para saque de 26 de julho a 28 de dezembro de 2018.