Mais da metade da população de Campo Grande pretende comprar o presente para o dia das mães à vista, aponta Fecomércio

Em pesquisa sobre intenção de compras feita em Campo Grande, realizada de 7 a 8 de maio, pelo IPF/MS juntamente com o Sebrae/MS e divulgada pela FecomércioMS aponta que 60% da população campo-grandense pretende comprar o presente para o dias das mães à vista, nesta que é a segunda melhor data para vendas no comércio.

Divulgação Dia das mães deve aquecer a economia da Capital



Dentre os principais setores que devem ser movimentados durante o dia das mães estão: supermercados, hipermercados, mercados e conveniências; lojas do vestuário, de cosméticos/perfumes e de calçados.



“Em Campo Grande, as lojas de departamento apontam a possibilidade de um crescimento mensal de até 10% com a data comemorativa, nesse sentido, 10 lojas de grande porte, que detenham esse crescimento esperado, podem contribuir para uma movimentação de R$ 25 milhões de reais; se falarmos dessas expectativas para empresas de pequeno porte, são recursos a mais que podem chegar a R$ 30 mil em cada estabelecimento”, comenta a economista do IPF/MS, Daniela Dias.



Conforme a pesquisa 64,07% das pessoas entrevistadas pretende presentear as mamães este ano, entre os presentes mais citados como intenção de compra o destacaram-se: vestuário (25,34%), perfumes/cosméticos (16,22%) e calçados (5,41%).



Espera-se para o dia das mães, em Campo Grande, uma movimentação financeira com gastos em presentes superior a R$30milhões de reais, um aumento de 10%, na comparação ao ano passado. O que pode ser justificado em partes pelo aumento do valor médio gasto em presentes, que vem crescendo se comparado aos anos anteriores.