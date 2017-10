Litro da gasolina ficou quase R$ 0,20 mais caro desde que o ano começou

A. Ramos/Capital News Motorista encontra a gasolina por até R$ 3,89 na Capital

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (2) reduções de 1,3% no preço do diesel e de 0,5% no preço da gasolina vendida nas refinarias. Os reajustes valem a partir desta terça-feira (3). O sobe e desce no preço dos combustíveis têm mexido no bolso dos motoristas campo-grandenses. Os consumidores iniciaram setembro pagando, em média, R$ 3,623, e encerraram o mês gastando R$ 3,757 – alta média de R$ 0,134 por litro (3,69%). A estatal alterou a política de preços da companhia em outubro de 2016 e em junho anunciou a possibilidade diária de reajuste. Desde que o ano começou, a alta no preço médio é de quase R$ 0,20.



A nova política tem como base dois fatores: a paridade com o mercado internacional - também conhecido como PPI e que inclui custos como frete de navios, custos internos de transporte e taxas portuárias – mais uma margem que é praticada para remunerar riscos inerentes à operação, como, por exemplo, volatilidade da taxa de câmbio e dos preços sobre estadias em portos e lucro, além de tributos. A diretoria executiva definiu que a estatal não praticará preços abaixo desta paridade internacional.



Em janeiro, o preço médio praticado na Capital era de R$ 3,569, conforme os dados levantados pela Agência Nacional de Petróleo (ANP), que pesquisa os valores de venda em 31 postos de combustível. A alta é de R$ 0,188 por litro, comparado ao preço médio de setembro (R$ 3,757) – variação de 5,26% no ano.



A pesquisa é semanal e considera os preços máximos e mínimos registrados no mercado local. Segundo a pesquisa, era possível encontrar o litro da gasolina sendo vendido por até R$ 3,49 (menor preço), já na semana do dia 24 a 30 do mês passado, o valor subiu para R$ 3,630. No último dia de setembro, a gasolina era encontrada por até R$ 3,890 (maior preço).