IPVA arrecada R$ 300 milhões no primeiro mês em 2017

Edemir Rodrigues/Assessoria Governo do Estado Secretário disse que arrecadação se manteve dentro do esperado

No primeiro mês de 2017, a arrecadação do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) registrou um total de R$ 300 milhões, conforme o secretário estadual de Fazenda, Marcio Monteiro.

Conforme o secretário, que apresentou os dados à imprensa nesta terça-feira (7), o montante se manteve dentro da previsão de arrecadação. “Em 2016 foram arrecadados R$ 355 milhões no mesmo período e no ano todo em torno de R$ 570 milhões, já contando com a inadimplência que registrou um percentual em torno de 8% de um ano para outro”, disse.



O IPVA é a segunda fonte de arrecadação tributária do Estado, atrás apenas do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Hoje, Mato Grosso do Sul registra 961.368 veículos.



“Desses 300 milhões, a maior parte foi de imposto parcelado. Em torno de 25% a 30% optaram pelo pagamento à vista com desconto de 15%. O valor é distribuído semanalmente aos municípios, de acordo com a frota. O recurso vai para o Tesouro Estadual e Municipal e é aplicado conforme o planejamento financeiro, que vai de pagamento de servidores até políticas públicas como educação, saúde, segurança, entre outros”, disse.



Para os contribuintes que perderam o prazo e não pagaram à vista nem parcelado, há a possibilidade de se regularizar no site da Secretaria da Fazenda. As próximas datas de vencimento do tributo são 24 de fevereiro (2ª parcela), 31 de março (3ª parcela), 28 de abril (4ª parcela) e 31 de maio (5ª e última parcela).