Instabilidade no cenário político brasileiro gera alta do dólar

Semana de alta excessiva alcançando o teto de 0,78%, dólar encerrou a semana com queda significativa, apesar de representar alta no valor de 0,58% a R$ 3,4135.



A variável do dia girou de 0,919% com representação em real de R$ 3,4251 a 0,5% 3,4108.



"Está havendo uma crise política que, caso se alastre, vai dificultar a aprovação de reformas, o que pega no mercado", comentou à Reuters o operador da Ouro Minas Corretora, Maurício Gaioti.



Ainda segundo a Reuters, a arrancada desta manhã levou o dólar para perto de R$ 3,47, nível considerado perigoso pelos profissionais do mercado.