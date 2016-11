Inflação é a menor para o mês de novembro desde 2007

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15 (IPCA-15), considerado uma prévia da inflação oficial, fechou o mês de novembro com variação de 0,26% - o menor resultado do indicador para os meses de novembro desde a taxa de 0,23% de 2007. Os dados foram divulgados hoje (23) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no Rio de Janeiro.

Apesar do índice relativamente baixo, a taxa de novembro deste ano é 0,07 ponto percentual maior que a de outubro: 0,19%.

Considerando os últimos 12 meses, o índice foi para 7,64%, também abaixo dos 8,27% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em outubro de 2015, havia sido 0,85%.

RETRAÇÃO

A retração dos preços dos alimentos, que, por algum tempo vinha pressionando a inflação para cima, mais uma vez contribuiu para que a inflação ficasse em patamar baixo. Os preços do grupo alimentação e bebidas fecharam com deflação (inflação negativa) de 0,06%. O grupo vestuário, com variação também negativa (-0,03%), também contribuiu para segurar os preços do IPCA-15, em novembro.

Já os gastos com saúde e cuidados pessoais fizeram caminho inverso e chegaram a subir 0,68%.