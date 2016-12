Inflação é a menor para novembro desde 1998

EBC/divulgação Pesquisa do IBGE constatou queda de preços

A inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ficou em 0,18% em novembro deste ano, abaixo do 0,26% do mês anterior. Essa também é a menor taxa para meses de novembro desde 1998.



No acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA teve taxa de 6,99%, abaixo dos 7,87% registrados em outubro. Os dados foram divulgados hoje (9) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



A taxa acumulada em 12 meses continua acima do teto da meta de inflação do governo federal, que é 6,5%, mas é a menor taxa desde dezembro de 2014 (6,41%).



No acumulado do ano, de janeiro a novembro, a taxa é de 5,97%.