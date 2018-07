Indústrias registram saldo de quase 1,5 mil vagas abertas em 2018

Fiems/Divulgação

O setor industrial de Mato Grosso do Sul registrou saldo positivo de 126 novos postos de trabalho no mês de junho, conforme levantamento do Radar Industrial da Fiems. De acordo com o balanço divulgado nesta sexta-feira (27), foram 4.314 contratações e as demissões somaram 4.188. O setor é composto pelas indústrias de transformação, de extrativismo mineral, de construção civil e de serviços de utilidade pública. De janeiro a junho deste ano, já foram gerados 1.478 postos de trabalho na indústria estadual, resultado de 29.664 contratações e 28.186 demissões.

Segundo o coordenador da Unidade de Economia, Estudos e Pesquisas da Fiems, Ezequiel Resende, no mês de junho os maiores saldos foram nas indústrias química (+230), de calçados (+42), de papel, papelão, editorial e gráfica (+21) e metalúrgica (+19), enquanto os menores saldos foram verificados nas indústrias da construção (-76), produtos minerais não metálicos (-23), da madeira e do mobiliário (-21) e de alimentos e bebidas (-21).

No ano, os maiores saldos foram constatados nas indústrias química (+1.117), da construção (+473), metalúrgica (+123), da madeira e do mobiliário (+122) e da borracha, couros, peles e similares (+77), enquanto os menores saldos são nas indústrias de calçados (-112), têxtil, confecção e vestuário (-111), alimentos e bebidas (-91) e do papel, papelão, editorial e gráfica (-86).

“O conjunto das atividades industriais em Mato Grosso do Sul encerrou o mês de junho de 2018 com 121.484 trabalhadores empregados, indicando elevação de 0,09% em relação a maio, quando o contingente ficou em 121.372 funcionários. Atualmente a atividade industrial responde por 19,1% de todo o emprego formal existente em Mato Grosso do Sul, ficando atrás dos setores de serviços, que emprega 193.998 trabalhadores com participação equivalente a 30,5%, do comércio, com 125.309 empregados ou 19,7%, e da administração pública, com 122.469 empregados ou 19,3%”, detalhou Ezequiel Resende.