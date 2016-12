Indústria de MS tem saldo positivo de 3,2 mil postos de trabalho

Deurico/Capital News Pesquisa avaliou os meses de janeiro a outubro deste ano registrando pontos positivos e negativos

O Radar industrial da Fiems levantou dados referentes aos meses de janeiro a outubro de 2016, onde houve acumulo positivo de 3,2 mil postos formais de trabalho. Durante o mês de outubro foram abertas 457 vagas, possibilitando que o saldo de contratações nas atividades industriais do Estado ficasse positivo em oito dos dez meses analisados.



Ainda no mês de outubro foram registrados 128.437 trabalhadores empregados, indicando aumento de 0,43% em relação a setembro.



No Estado 103 atividades industriais apresentaram saldo positivo de contratação, proporcionando no total 5.980 vagas novas, com destaque para montagem de instalações industriais e de estruturas metálicas. Em relação aos municípios, constata-se que em 48 deles as atividades industriais registraram alta na contratação no período de janeiro a outubro, com 4.695 novas vagas, com destaque para a cidade de Três Lagoas.



Em contrapartida, no mesmo período, 29 municípios tiveram saldo negativo nas indústrias, provocando o fechamento 1.493 vagas, destacando a cidade de Bataguassu com maior número registrado.