Índice de produção industrial indica evolução de 2,3% em MS

Divulgação/Assessoria Aproximadamente 26% das empresas apresentaram queda na quantidade produzida, contra 42,2% em igual mês de 2015

O índice relativo à produção industrial sul-mato-grossense segue melhorando. No mês de agosto marcou 48,1 pontos o que indicou uma evolução de 2,3% comparada a julho. Os dados são da Sondagem Industrial realizada pelo Radar Industrial da Fiems.



“Esse desempenho sinaliza que na passagem de um mês para o outro houve aumento do número de estabelecimentos com a produção estável ou em elevação. É importante ressaltar que desde o início de 2016 o indicador vem apresentando trajetória ascendente, porém, ainda permanece abaixo dos 50 pontos”, analisou o coordenador da Unidade de Economia, Estudos e Pesquisas da Fiems, Ezequiel Resende.



Aproximadamente 26% das empresas apresentaram queda na quantidade produzida, contra 42,2% em igual mês de 2015, enquanto os estabelecimentos que apresentaram produção estável ou em elevação aumentaram de 57,8% para 73,4%.



De acordo com a Sondagem Industrial da Fiems, o indicador ainda permanece alta, para 48,9% dos respondentes, a utilização da capacidade instalada esteve abaixo do usual para o mês, com o índice ficando em 37,8 pontos em agosto e segue muito abaixo do patamar considerado adequado para o período, que é alcançado quando o indicador se situa em torno dos 50 pontos.



As expectativas seguem positivas, com o índice atingindo 52,8 pontos em setembro, crescimento de 3,9% em relação a agosto. “Esse é o quarto mês consecutivo em que o resultado fica acima da linha divisória dos 50 pontos, o que sinaliza perspectiva de aumento da demanda para os próximos seis meses. Outra variável que ficou no campo positivo foi a compra de matéria-prima, com 51,9 pontos, porém, os índices relativos ao número de empregados e quantidade exportada mostram que não deve ocorrer crescimento para as duas variáveis no período considerado na avaliação dos respondentes”, pontuou.



De acordo com a assessoria, o Índice de Confiança do Empresário Industrial em Mato Grosso do Sul (ICEI/MS) cresceu 4,3 pontos na passagem de agosto para setembro e, com o resultado, alcançou 55,5 pontos, ampliando ainda mais a distância da linha divisória de 50 pontos, indicando aumento da confiança dos empresários.



Em relação a análise dos componentes do ICEI de expectativas ficaram acima da linha divisória dos 50 pontos. Nos próximos seis meses o empresário industrial espera melhoras na economia brasileira, sul-mato-grossense e no desempenho da própria empresa.



Para os próximos seis meses, 17,2% dos respondentes mostraram pessimismo em relação à economia brasileira, enquanto em agosto esse percentual era de 20,4%. Em relação à economia estadual, o pessimismo foi apontado por 16,3% dos participantes da pesquisa em setembro contra 18,8% em agosto e, quanto ao desempenho da própria empresa, considerando os próximos seis meses, 13,2% dos respondentes mostraram-se pessimistas contra 14,9% do mês anterior. Por outro lado, 45,2% dos empresários estão confiantes em relação à economia nacional, enquanto no caso da economia do Estado esse percentual é de 43,5% e, considerando apenas a própria empresa, o índice chega a 54,9%.