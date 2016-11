Indicadores apontam vigor na economia americana

Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas Dolar operou em alta nesta quarta-feira

Com a ausência do Banco Central brasileiro do mercado cambial, os indicadores apontaram a necessidade de um aumento nos juros da economia americana, a moeda norte-americana bateu R$ 3, 4120 subindo 1,06%, o dólar futuro operava com alta estimada em 1,20%. Ao longo do dia o dólar oscilou de 0,09% a 1,181% saltando de R$ 3,3595 para R$ 3,396



O diretor de câmbio da Intercam Corretora de Câmbio, Jaime Ferreira, comentou a Reuters, que “o Banco Central acabou a rolagem (de swaps tradicionais) e com isso está fora do mercado. Já nos Estados Unidos, a agenda ainda tem muitos indicadores importantes que podem influenciar os ativos, o que faz os investidores ficarem na defensiva”.



Até a eleição de Trump, o BC vinha apenas realizando leilões de swaps cambiais reversos, que equivalem à compra futura de dólares, para reduzir os estoques de swaps tradicionais, atualmente em cerca de R$ 26,6 bilhões.