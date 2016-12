Governo corta 4,6 mil cargos comissionados e prevê economia

Beto Barata/PR Os balanços mostram que os postos passam de 100 mil no âmbito do governo federal

O governo cortou 4.689 cargos comissionados, funções de confiança e gratificações do Executivo federal. A informação foi publicada na quinta-feira (29), no Diário Oficial da União. Com isso, a economia anual para os cofres públicos será de R$ 240 milhões.



Os balanços mostram que os postos passam de 100 mil no âmbito do governo federal. Foram mandados embora os funcionários não concursados e também aqueles efetivos que recebem uma remuneração extra por posições de chefia em órgãos públicos.



No mês de outubro o governo cortou 3.290 cargos comissionados e funções de confiança. A meta estabelecida para este ano era eliminar 4.307 postos do tipo. Os novos cargos, funções e gratificações a serem eliminados serão extintos entre janeiro e julho do ano que vem.



Na tarde de quinta-feira (29), o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, detalhará o andamento da reforma administrativa em curso no governo. Em entrevista à imprensa, deverá informar sobre reajuste a ser concedido a diversas categorias do funcionalismo federal.