Fundo de Participação dos Municípios renderá mais de R$ 4,2 bilhões

Divulgação/Assessoria A estimativa representa um aumento de 8,7% em comparação ao ano de 2017

Considerando o repasse de 1%, a atuação da CNM (Confederação Nacional de Municípios) e do movimento municipalista, integrado pela Assomasul e entidades regionais, resultou no repasse de mais de R$ 4,2 bilhões para divisão entre as prefeituras de todo o país como parte do FPM (Fundo de Participação dos Municípios) de dezembro.

O cálculo referente a partilha realizado pela CNM aponta valor de aproximadamente R$ 4.214 bilhões com base nos dados do 4º relatório de avaliação fiscal do governo federal. Os recursos devem estar na contas das prefeituras nesta sexta-feira (7).

A estimativa representa um aumento de 8,7% em comparação com 2017.

De acordo com o presidente da Confederação, Glademir Aroldi, “Esse repasse é resultado de muito esforço e do trabalho intenso de mobilizações, com a participação de milhares de municipalistas”, aponta.

Ainda segundo Aroldi, “Se o ano fechar com total de R$ 100,9 bilhões em repasse de FPM, incluindo o valor do 1% de dezembro, o montante será 6% maior que o de 2017, segundo previsões da entidade municipalista. Para o ano que vem, o governo prevê FPM total de R$ 109,4 bilhões e crescimento nominal de 8,4%”, diz.