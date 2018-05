Feirão de Imóveis segue até domingo em Campo Grande

A Feira de Imóveis e Oportunidades segue até domingo (27), no Shopping Norte Sul Plaza, com a participação de imobiliárias e construtoras. A feira chega a sua 15ª edição, promovida mais uma vez pelo Secovi-MS (Sindicato da Habitação de Mato Grosso do Sul), em parceria com a Caixa Econômica Federal. A feira, já tradicional no calendário sul-mato-grossense, tem entrada gratuita.

Divulgação/Assessoria

Para famílias com renda entre R$ 1.600 e R$ 2.400, por exemplo, estarão disponíveis empreendimentos que com subsídio de até R$ 40 mil, oferecidos pelo governo federal e também por incentivo do governo do Estado.

Marcos Augusto Netto, presidente da entidade que representa o setor da habitação no Estado, afirma que para 2018 as expectativas são maiores que os anos anteriores, uma vez que as imobiliárias e as construtoras estão com ótimas propostas e as condições de financiamento com a Caixa estão muito favoráveis. “Grande parte dos imóveis oferecidos se encaixam no programa Minha Casa, Minha Vida, com limite de preço de até R$ 180 mil”, explica.

Participam da feira as imobiliárias e construtoras Ksa Fácil Imóveis, Luiz Rosa Negócios Imobiliários, MRV Engenharia, Ideal Incorporações, Vanguard Home, VIA SUL, Kalves Imóveis e BRDU, com imóveis usados e empreendimentos recém-construídos. “Para se ter uma ideia, existem imóveis novos que custam no máximo R$125 mil e com localização nobre. Algumas construtoras também oferecem boas condições como descontos ou até mesmo a quitação da documentação do imóvel comprado”, afirma.

Serviço

15ª Feira de Imóveis e Oportunidades

Data: 25 a 27 de maio de 2018

Local: Norte Sul Plaza - avenida Pres. Ernesto Geisel, 2.300 - Jardim Jóquei Club

Horário: Sexta e Sábado: 10h às 22h / Domingo: 12h às 20h

Entrada franca