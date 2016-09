Fecomércio e IPF MS oferecem soluções para negociações de empresas com mercado exterior

Divulgação/Assessoria Cinco produtos lideram o ranking das exportações

Mato Grosso do Sul fechou o segundo quadrimestre deste ano acumulando uma queda na receita das exportações de 7,43%, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).



De acordo com a assessoria, os cinco produtos que lideram o ranking das exportações são soja, celulose, milho em grãos, carne bovina desossada e congelada e açúcar que, juntos, representam 76,12% de todo o faturamento do estado com as exportações.



“Por meio da exportação, a empresa consegue faturar em moeda forte e diminui riscos ao fluxo de caixa ao buscar novos mercados. Como efeito, surge maior equilíbrio devido à compensação financeira que alivia eventuais quedas no faturamento decorrente do desaquecimento da economia nacional. Já na importação, as empresas podem beneficiar-se com a aquisição de matérias–primas, produtos acabados ou até mesmo de tecnologias avançadas disponíveis no exterior”, afirma presidente do Sistema Fecomércio MS, Edison Araújo.



Segundo a gestora, “planejar operações sólidas requer não apenas entender como funciona o processo de exportação, importação e documentação aduaneira também necessita conhecer o mercado externo baseando-se em informações estratégicas às quais podem ser trabalhadas os seus parceiros, a logística entre outros.”