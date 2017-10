Evento do Sebrae orienta empresários sobre crédito e financiamento

Divulgação/Sebrae-MS Mais inscrições e informações no Local na Av. Mato Grosso, 1661 – Centro

Divulgação/Sebrae- Em outubro, o Sebrae realiza a Semana Nacional de Crédito, evento direcionado a empresários que buscam informações sobre gestão financeira dos pequenos negócios, acesso à crédito e renegociação de dívidas.

As atividades são presenciais e online, voltadas à orientação pré e pós-crédito, como cursos e palestras, e apresentação de garantias, como o Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe) e as Sociedades Garantidoras de Crédito (SGC).

m Mato Grosso do Sul, as ações presenciais acontecem em Alcinópolis, Bonito, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Maracaju, Naviraí, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Sidrolândia e Três Lagoas, onde serão realizadas oficinas para o MEI e palestras. Além disso, até o dia 31 de outubro, empresas com CNPJ podem solicitar consultoria gratuita sobre crédito na Central de Relacionamento do Sebrae pelo telefone 0800 570 0800.

Já a programação virtual contará com um Papo de Negócio, que reúne especialistas para discutir o tema da vez, seleciona perguntas e comentários dos internautas e responde as dúvidas; e as transmissões ao vivo sobre crédito na página do Sebrae no Facebook, realizadas nas quartas-feiras, às 10h.

Serviço

Programação virtual

11/10 – Facebook Live: Investimento para pequenos negócios – 10h

16 a 20/10 – Papo de Negócio: Como acessar financiamentos com o aval do Fampe

18/10 – Facebook Live: Senhor Orientador – 10h

Programação presencial

- Consultorias individuais (4 horas)

Agendamentos para: Campo Grande, Coxim, Dourados, Naviraí, Sidrolândia e Três Lagoas – 0800 570 0800

- Oficinas para o MEI

Temas: formação de preço e controle financeiro

Cidades: Alcinópolis, Bonito, Campo Grande, Dourados, Jardim, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Sidrolândia – consultar datas.

- Palestras e cursos

Campo Grande

16/10 a 10/11 – Ciclo de palestras Nascer Bem. Inscreva-se aqui.

23 a 27/10 – Curso Gestão Financeira. Inscreva-se aqui.

25/10 – Dia do Crédito. Inscreva-se aqui.

Maracaju

23 a 27/10 – Curso Gestão Financeira. Inscreva-se aqui.

Para participar da Semana Nacional do Crédito, conferir a agenda de eventos na sua cidade e obter mais informações, acesse o Portal do Sebrae ou ligue na Central de Relacionamento no 0800 570 0800.