Estado recebe R$ 5,967 milhões do segundo repasse FPM de março

Os cofres municipais receberão a partilha de R$ 508 milhões referente ao segundo repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) de março. Pelas estimativas da Confederação Nacional de Municípios (CNM), o montante transferido que deve ser transferido para Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (20) deve ser de R$ 5.967.950,83, considerando a retenção constitucional do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (Fundeb), além de 15% reservados para a saúde e mais 1% de PASEP. Sem os descontos, o valor chega a R$ 9.324.923,17.

No mesmo período do ano passado, em valores brutos, a transferência para os municípios do Estado foi de R$ 9.020.137,92. Ainda quanto ao segundo repasse do FPM de março, a Capital deve receber R$ 630.361,15. Sem os descontos, o repasse para Campo Grande somaria R$ 984.939,30.

A Confederação reconhece o resultado positivo registrado nos repasses do FPM, mas volta a alertar para a sazonalidade do Fundo. Historicamente, os recursos são elevados no primeiro semestre do ano, com previsão de redução drástica antes do início do segundo semestre. Para que evitem problemas por falta de gestão, a entidade recomenda planejamento estratégico e cautela.

Os cofres municipais em todo o Brasil receberão a partilha de R$ 508 milhões. No mesmo período do ano passado, em valores brutos, a transferência para os Municípios foi de R$ 598 milhões.