Estado apresenta resultados de fundo que prorroga incentivos fiscais para indústria

Divulgação/Fiems Governador Reinaldo Azambuja e o presidente da Fiems, Sérgio Longen

O balanço do Fadefe (Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e de Equilíbrio Fiscal do Estado) será apresentado na quinta-feira (24) aos empresários industriais. A divulgação ocorre como parte da programação de “Maio – Mês da Indústria 2018”. O presidente da Fiems, Sérgio Longen, receberá o governador Reinaldo Azambuja para a apresentação, marcada para às 14h, no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande. O Fundo prorroga até 2032 os incentivos fiscais concedidos pelo governo do Estado para as empresas industriais ou comerciais que se instalaram em Mato Grosso do Sul, gerando emprego e renda para milhares de famílias.

Além de apresentar o balanço do Fadefe, o governador vai instalar na sede da Fiems o “Gabinete Itinerante” para ouvir as demandas dos representantes dos 24 sindicatos industriais de Mato Grosso do Sul. De acordo com Reinaldo, o objetivo é fortalecer a integração com o setor no Estado. O Gabinete Itinerante vai funcionar das 15h às 18h, ele com a participação dos integrantes da administração pública estadual, para ouvir as reivindicações dos empresários. Segundo a Fiems, a pretensão do setor com este trabalho é a de avançar nas políticas públicas.

A agenda de Reinaldo Azambuja na Casa da Indústria inclui ainda reuniões com os representantes dos 24 sindicatos industriais do Estado para tratar sobre os gargalos de cada segmento da indústria e buscar soluções que possam contribuir com o aumento da competitividade das empresas instaladas em Mato Grosso do Sul. Para isto, os líderes sindicais de cada segmento será ouvido separadamente.

“Para nós do Governo é uma alegria fazer parte desse momento do setor industrial do Estado e, principalmente, no Mês da Indústria poder estar um dia dentro do Edifício Casa da Indústria, despachando diretamente com os segmentos, levando o Governo para discutir prioridades, potencialidades, dificuldades e sair com encaminhamentos positivos para todo o setor industrial”, completou.