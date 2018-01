Em 30 dias, economia de MS movimenta R$ 1,5 bi em salários pagos

Deurico/Capital News

Em 30 dias, foram liberadas três folhas de salários (novembro, 13º e dezembro), o que representou uma injeção de R$ 1,5 bilhão na economia regional. O salário de dezembro dos 75 mil servidores estaduais ativos e inativos estará disponível nas contas nesta quinta-feira (4), no prazo anunciado pelo governador Reinaldo Azambuja em dezembro. Os três salários liberados pelo Governo do Estado em 30 dias é praticamente a metade do Orçamento aprovado pela Câmara de Vereadores para a Capital para todo o ano de 2018 – R$ 3,7 bilhões

“Desde que assumimos, em 2015, temos o compromisso com a valorização dos servidores e o pagamento dos salários antes do quinto dia útil é uma prioridade que vamos manter em 2018”, assinala o governador.

“É mais um compromisso que o governador Reinaldo Azambuja assumiu que está sendo cumprido, desde o início do mandato ele vem valorizando o servidor e, o pagamento dos salários em dia, é um dos compromissos que temos cumprido e estamos trabalhando para continuar pagando os nossos servidores antes do quinto dia útil em 2018”, afirma o secretário de Estado de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis.

“Isso é importante para o comércio. Tenho orgulho de dizer que o nosso Estado está em franco desenvolvimento, e quando a gente conversa com os governadores de outros estados, todos elogiam o trabalho que o senhor, governador, vem fazendo a nível nacional. Eles olham o senhor como uma referência”, afirmou Edison Araújo, presidente da Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul (Fecomércio-MS), ao participar, no início de dezembro, da coletiva de imprensa em que Reinaldo Azambuja anunciou o calendário de pagamento dos salários de novembro, dezembro e 13º dos servidores estaduais.

“É extremamente importante ter esse montante circulando na economia local. Visto a situação de outros estados, os servidores de Mato Grosso do Sul são privilegiados com a certeza do pagamento. Isso possibilita ao nosso cliente, servidor público, ir às lojas com a família, com tranquilidade, para escolher seus presentes com antecedência, e fazer um Natal mais especial”, comentou João Carlos Polidoro, presidente da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), à véspera da liberação integral do 13º dos servidores estaduais, feita no dia 14 de dezembro.

A liberação antecipada do 13º (prazo é 20 de dezembro) também foi comemorada pela presidente da Associação Comercial de Dourados, Elizabeth Salomão. “Adiantar o pagamento do 13º faz muita diferença porque será injetado diretamente no comércio”, afirmou na época.