Em 2015, financiamento do governo ficou cerca de 195 bilhões maior que no ano anterior

A necessidade de financiamento do governo em 2015 foi 194,7 bilhões a mais que no ano anterior, de acordo com a publicação Estatísticas de Finanças Públicas e Conta Intermediária de Governo 2015, elaborada em parceria com a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e o Banco Central do Brasil.



Na abordagem da Conta Intermediária de Governo (CIG), 2015 fechou em R$ 519,9 bilhões, que representa 8,7% do PIB das Contas Trimestrais), enquanto que em 2014, os números chegaram a R$ 325,2 bilhões.

A formação bruta de capital fixo, que são os investimentos do governo, registrou R$ 101,9 bilhões, abaixo dos R$ 138,1 bilhões registrados em 2014. Já o resultado operacional líquido, que é a diferença entre receitas e despesas do governo, excluindo os gastos com aquisição líquida de ativos não financeiros, apurado pelas Estatísticas de Finanças Públicas, foi deficitário em R$ 512,2 bilhões.

A pesquisa é realizada com o compartilhamento de informações entre a STN, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o Banco Central do Brasil.