Dólar perde força ante ao real e recua 2,58 %

A moeda norte-americana oscilou entre altas e baixas nesta terça-feira (22), os preços do petróleo influenciaram variando entre terrenos positivos e negativos, causando com isso a valorização da moeda em 0,23 %, depois de ter caído 2,58 % sendo vendida a R$ 3, 3596.



A moeda trabalhou em baixa ante o real durante toda a manhã, a alta nos preços de metais como cobre e minério de ferro favorecia a queda do dólar sobre moedas de países emergentes, como o peso mexicano.



O mercado teme que a política econômica norte-americana pode se tornar inflacionária e pressionar o Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos, a elevar os juros na maior economia do mundo. (Conforme Site G1)