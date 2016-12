Dólar passa a recuar e registra perda de 1,72% frente ao real

Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas

Esperando dados econômicos dos Estados Unidos, o recuo da moeda em relação ao real, vem ainda após anúncio de medidas microeconômicas pelo presidente Michel, a previsão segundo pesquisa da Reuters é de que o Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA, cresceu à taxa anual de 3,3% no terceiro trimestre, ligeiramente acima dos 3,2% da prévia divulgada no final de novembro.



Moeda norte-americana cai 0,22%, a R$ 3,3245 na venda, após acumular recuo de 1,73% nos três pregões anteriores. Veja a cotação. Na mínima da sessão, o dólar marcou R$ 3,3266 e, na máxima, R$ 3,3486, segundo a Reuters.

O mercado também mirava o comportamento do dólar ante divisas emergentes no exterior, onde sobem os pesos mexicanos e chilenos, rand sul-africano e lira turca.



O Banco Central não anunciou intervenções no mercado de câmbio nesta sessão, pelo menos por enquanto. Ele atuou a última vez em 13 de dezembro.