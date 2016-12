Dólar opera em queda após decisão do STF em manter Renan na presidência do Senado

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Dólar

De olho na política do Brasil e após a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) em manter Renan Calheiros na presidência do Senado trouxe alívio para os investidores com relação à economia do governo Michel Temer no Congresso Nacional.



Às 10h19, a moeda norte-americana caía 0,35%, vendida a R$ 3,392. Segundo a Reuters, a moeda bateu R$ 3,3705 na mínima do dia.



Após muito tempo sem manifestações o Banco Central volta a interferir. Na manhã de hoje o BC realiza leilão de swap cambial tradicional, equivalente à venda futura de dólares, com oferta de até 15 mil contratos para rolagem dos contratos que vencem em janeiro.