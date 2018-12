Dólar fecha dia em queda, cotado a R$ 3,84

O dólar fechou esta segunda-feira (3) em queda de 0,35%, cotado a R$ 3,842. O pregão trabalhou sob influência do mercado internacional após os presidentes dos Estados Unidos e da China terem concordado no final de semana em suspender novas tarifas comerciais por 90 dias, e ainda com a disparada do preço do petróleo aliviando a pressão sobre o câmbio.

Na última sexta-feira (30), a moeda ficou praticamente estável, com leve baixa de 0,04%, mas encerrou novembro com valorização de 3,58%.