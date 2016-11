Dia de Ação de Graças mantém dólar estável com recuo de 0,003%

Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas

Em dia de poucos negócios devido ao feriado de Ação de Graças, que mantém os mercados financeiros fechados nos Estados Unidos.O dia também foi marcado novamente pela ausência de interferência do Banco Central brasileiro no câmbio.



O recuo foi de 0, 003%, vendida a R$ 3, 3939, após ter fechado na véspera a R$ 3, 394. Durante a sessão, o dólar variou pouco, marcando R$ 3, 3834 na mínima do dia e R$ 3,4121 na máxima, segundo a Reuters.



A cotação ao longo do dia variou de 0,01% a 0,35% recuando a moeda de R$ 3,4061 a R$ 3,3935.